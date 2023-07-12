Более 1,1 млн кв. м жилья построили в Нижегородской области с начала года. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Более 1,1 млн кв. метров жилья построили в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства по Нижегородской области со ссылкой на министерство строительства региона.

Согласно статистике, объем ввода жилья в Нижегородской области стабильно растет. Рост показателей отмечается как по многоквартирному, так и по индивидуальному жилью. По итогам первых шести месяцев 2023 года в регионе введено 352,7 тыс. кв. м. многоквартирного жилья, что на 41,3% больше показателей за аналогичный период 2022 года. Объем ввода индивидуального жилья составил 748,3 тыс. кв. м, или 118,5% к аналогичному периоду за прошлый год.

-Нижегородская область находится в числе регионов с устойчивым ростом объема ввода жилья. Подобные результаты достигнуты благодаря постоянной работе над увеличением градостроительного потенциала региона, - отметил исполняющий обязанности министра строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.