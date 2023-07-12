Свыше 80 кстовчан приняли участие в дискуссии по стратегии развития Нижегородской области. Фото: газета «Маяк»

Свыше 80 кстовчан приняли участие в территориальной стратсессии по актуализации стратегии развития Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Кстово – важный промышленный центр региона. Здесь трудится много талантливых и преданных своему делу людей, постоянно реализуются новые инвестиционные проекты, многие из которых предусматривают заботу об окружающей среде. Кроме этого, округ играет огромную роль в транспортной связности целого ряда регионов страны, здесь прекрасный берег Волги, - отметил губернатор Нижегородской области.

Во время дискуссии эксперты подвели итоги действующей стратегии развития области, а также внесли предложения для ее обновления.

Глава МСУ Кстовского округа Иван Уланов поделился, что за пять лет реализации стратегии в муниципалитете было отремонтировано более 140 км дорог. Газифицировано два населенных пункта, догазифицировано 956 домохозяйств. К пяти объектам подведены водопровод и канализация. Кроме того, было обустроено 79 дворов и 39 общественных пространств. Создано 925 новых мест в детских садах и 675 учебных мест в школах.

Стратегическую сессию провели по трем направлениям: «Человек», «Экономика» и «Пространство».

По направлению «Человек» представили проект «Вместе к совершенству». Его суть заключается в разработке восьми образовательных кластеров на базе 28 существующих образовательных учреждений округа. Также представили программу поддержки молодых педагогов.

В секции «Экономика» участники предложили оптимизировать систему грантовой поддержки сельхозпроизводителей. Также было предложено наладить более эффективное взаимодействие крупных промышленных предприятий и представителей малого и среднего бизнеса.

Эксперты в секции «Пространство» представили планирование развития социальной инфраструктуры с учетом интенсивного жилищного строительства.

- Думаю, около 30 процентов жителей Нижегородской области так или иначе стали соавторами стратегии развития. Отмечу активность кстовчан как пять лет назад, так и сейчас. Мы планируем объехать все территории со стратсессиями, и я уверен, что жители других муниципалитетов будут не менее активными и созидательными, - прокомментировал обсуждения депутат Государственной Думы РФ, член совета по актуализации Стратегии развития Нижегородской области Роман Любарский.