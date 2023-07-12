Инспекция по труду выясняет обстоятельства гибели водителя КамАЗа в массовой аварии в Воротынском районе

Авария произошла утром 12 июля. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

52-летний водитель компании «Нео-Транс» погиб в результате массовой аварии в Воротынском районе Нижегородской области, сообщает региональная Гострудинспекция. ДТП произошло в 9:20 на на 548 километре трассы М-7.

- Пострадавший с множественными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позднее скончался, - уточнили в ведомстве.

По данным регионального ГУ МВД, все началось именно с КамАЗа, который собрал «паровоз» из восьми машин. В этой аварии пострадали еще три человека — 16-летний подросток, 42-летняя женщина и 58-летний мужчина, водитель другого грузовика.

В настоящее время начато расследование, выясняются все обстоятельства несчастного случая.