Тренажерные комплексы передали в Центр боевой подготовки в Мулино.

Рабочая группа «Единой России» совместно с Минобороны передала тренажерные комплексы в Центр боевой подготовки в поселке Мулино Нижегородской области.

- Вручены два тренажера ПТУР «ПТРК КОНКУРС» и два ПТУР «ПТРК ФАГОТ», которые предназначены для подготовки операторов управляемого вооружения. Обучение на тренажерах приближено к условиям боя, - сообщили в телеграм-канале рабочей группы. - Также в пользование Центра боевой подготовки передан комплексный тактический тренажер танкового взвода, предназначенный для проведения двусторонних тактических занятий и тренировок с целью приближения условий обучения танковых подразделений к условиям боя.

В мероприятии приняли участие врио начальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ Дмитрий Жуков и заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников, руководитель подгруппы по вопросам мобилизации и обеспечении граждан Шолбан Кара-Оол, глава подгруппы по мобилизации экономики Владимир Гутенев.