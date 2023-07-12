Первый договор о комплексном развитии жилой застройки на улице Правды подписали в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Первый договор о комплексном развитии жилой застройки на улице Правды подписали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Застройщиком выступит победитель по итогу торгов компания «Специализированный застройщик Новый город» (Тверь). Договор между правительством Нижегородской области и застройщиком уже подписан. Также состоялось рабочее совещание, на котором обсудили этапы реализации проекта КРТ. В особенности обсуждались вопросы, связанные с расселением жителей многоквартирных домов.

На территории комплексного развития территорий расположены четыре ветхих и пять аварийных многоквартирных домов. Администрация Нижнего Новгорода уже начала расселение трех аварийных домов в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы».

Для двух других аварийных зданий застройщик передаст администрации города жилые помещения или денежную компенсацию. Расселением домов, которые не признаны аварийным, но подлежат к сносу, будет заниматься застройщик. Компания заключит договор с каждым собственником. Позже застройщик разработает документацию по планировке территории комплексного развития.