Автозаводский корпус «Школы 800» поставили на кадастровый учет. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Учебный корпус «Школы 800» в Автозаводском районе поставили на кадастровый учет. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра по Нижегородской области.

Здание школы рассчитано на 1500 учеников для обучения по трем разным ступеням: начальное образование, основное общее образование, среднее (полное) образование. Обучение будут проводить по шестидневной рабочей неделе в одну смену.

- Новая современная школа с коворкингами и зонами open air безусловно станет центром притяжения детской аудитории района. Учитывая особое внимание развитию социальной инфраструктуры региона, мы оказываем необходимую поддержку и сопровождение в рамках регистрационных процедур и постановке на кадастровый учет, - отмечает Руководитель Управления Росреестра Оксана Штейн.

Второй по счету корпус «Школы 800» будет расположен в микрорайоне Юг. Это трехэтажное здание, выполненное по всем современным тенденциям. Помещение для учащихся первой ступени выделено в отдельное крыло здания. За каждым классом в начальной школе будет закреплено отдельное помещение.

Согласно проекту здания, на первом этаже будет размещен медицинский блок, гардероб, помещение пищеблока и обеденный стол, несколько бассейнов, а также свыше 14 кабинетов начальной и средней школы. Кроме того, здесь предусмотрены мастерские трудового обучения, кабинеты для предпрофессиональных классов и несколько профильных классов, библиотечно-информационный центр.

На двух других этажах будут располагаться кабинеты для учащихся начальной, средней и старшей школы, учительская, два спортивных зала, кабинет логопеда-дефектолога, санузлы и комнаты уборочного инвентаря.

На территории школы оборудована спортивная площадка. Ученики смогут играть там в волейбол и баскетбол, а также выполнять упражнения общефизической подготовки.