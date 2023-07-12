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НовостиОбщество12 июля 2023 12:00

Шесть детсадов Нижегородской области вошли в сотню лучших по стране

В рамках Всероссийского конкурса были выявлены лучшие учреждения, которые присматривают за дошкольниками
Елизавета КОПЫЛОВА
Шесть детсадов Нижегородской области вошли в сотню лучших по стране

Шесть детсадов Нижегородской области вошли в сотню лучших по стране

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть нижегородских детских садов вошли в сотню лучших по стране. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшие детские сады России 2023». В них вошли шесть садов Нижегородской области. В рамках конкурса определяли лучшие учреждения, в которых осуществляют присмотр за детьми дошкольного возраста.

Как отмечается, в список попали детские сады №107, №445, №83 Нижнего Новгорода, детский сад №1 в Починках, детсад «Солнышко» на Бору и «Росинка» в р.п. Большое Мурашкино.