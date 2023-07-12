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НовостиПроисшествия12 июля 2023 11:42

Пожар на территории завода «Сибур» вспыхнул в Дзержинске 12 июля

Пожарные расчеты отправились на место происшествия
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Пожар на территории завода «Сибур» вспыхнул в Дзержинске 12 июля.

Пожар на территории завода «Сибур» вспыхнул в Дзержинске 12 июля.

Фото: СОЦСЕТИ

На территории нефтяной компании «Сибур-нефтехим» в Дзержинске днем 12 июля произошел пожар. По оперативной информации ГУ МЧС России региона, на место происшествия направлены пожарные расчеты.

- В 14.05 поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 65. На место направлены пожарно-спасательные подразделения, - рассказали в ведомстве.

Тем временем очевидцы публикуют в сети кадры, на которых видно, как в небо поднимаются клубы черного дыма и даже видно пламя.