Пациент устроил пожар в Кулебакской ЦРБ. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кулебакской ЦРБ сегодня случился пожар – его устроил один из пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в среду днем в терапевтическом отделении больницы. Один из пациентов устроил поджог – каким именно образом он это сделал, не уточняется. К счастью, прибывшие на место ЧП пожарные быстро справились с огнем. Но не обошлось без травм: в результате возгорания пострадал один человек.

- Ведутся следственные мероприятия, - подчеркнул глава минздрава.