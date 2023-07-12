Пациент устроил пожар в Кулебакской ЦРБ.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Кулебакской ЦРБ сегодня случился пожар – его устроил один из пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в среду днем в терапевтическом отделении больницы. Один из пациентов устроил поджог – каким именно образом он это сделал, не уточняется. К счастью, прибывшие на место ЧП пожарные быстро справились с огнем. Но не обошлось без травм: в результате возгорания пострадал один человек.
- Ведутся следственные мероприятия, - подчеркнул глава минздрава.