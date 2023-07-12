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НовостиОбщество12 июля 2023 11:09

Театральную площадь в Нижнем Новгороде перекроют 13 июля

В этот день состоится закрытие фестиваля «Горький fest»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Театральную площадь в Нижнем Новгороде перекроют 13 июля.

Театральную площадь в Нижнем Новгороде перекроют 13 июля.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Театральную площадь в Нижнем Новгороде перекроют в четверг, 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение около драмтеатра будет приостановлено на весь день, с полуночи до 23.59 – здесь будет проходить церемония закрытия кинофестиваля «Горький fest». В частности, транспорт не сможет проехать от дома №4 на площади Театральной до дома №11 по улице Большая Покровская.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.