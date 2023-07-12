Специалисты «Нижновэнерго» восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды потребителей Нижегородской области

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» завершили восстановление электроснабжения потребителей Нижегородской области, оставшихся без электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались на территории региона с 8 по 11 июля.

Как сообщалось ранее, 8-9 июля по Нижегородской области прошел грозовой фронт с ливнями, грозами и шквалистым ветром. Энергетики были заранее готовы к непогоде и незамедлительно приступили к устранению технологических нарушений.

В филиале был введен особый режим работы, работал оперативный Штаб, был организован информационный обмен с региональным подразделением МЧС и органами исполнительной власти.

Когда восстановительные мероприятия после первой волны непогоды почти завершились, регион вновь накрыл циклон, который принес сильные дожди, грозы, шквалистый ветер. За двое суток в Нижегородской области выпало две с половиной нормы осадков. Несмотря на это, энергетики непрерывно, в круглосуточном режиме продолжали мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей.

В восстановительных работах были задействованы более 277 специалистов компании (91 бригада), 106 единиц спецтехники.

В настоящее время энергетики продолжают отрабатывать точечные заявки потребителей.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети»: 8-800-220-0-220.