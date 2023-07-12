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НовостиОбщество12 июля 2023 8:25

Минстрой разрешил строительство спортпарка в Нижнем Новгороде

Спортивно-развлекательный парк появится в Ленинском районе
Елизавета КОПЫЛОВА
Минстрой разрешил строительство спортпарка в Нижнем Новгороде. Фото: Архитектурный совет

Минстрой разрешил строительство спортпарка в Нижнем Новгороде. Фото: Архитектурный совет

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство спортивно-развлекательного парка на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

Согласно информации, спортпарк «Freezone» планируют построить в Ленинском районе. Разрешение на его строительство получила компания «Фризон Инвест». Проектировщиком парка выступит Архитектурное бюро «НиКА». Рядом с парком планируют также построить парковку.

Напомним, вопрос о строительство спортивного парка был рассмотрен на Архитектурном совете в 2022 году.