Минстрой разрешил строительство спортпарка в Нижнем Новгороде. Фото: Архитектурный совет

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство спортивно-развлекательного парка на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

Согласно информации, спортпарк «Freezone» планируют построить в Ленинском районе. Разрешение на его строительство получила компания «Фризон Инвест». Проектировщиком парка выступит Архитектурное бюро «НиКА». Рядом с парком планируют также построить парковку.

Напомним, вопрос о строительство спортивного парка был рассмотрен на Архитектурном совете в 2022 году.