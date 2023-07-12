Нижегородский агрегатор промышленных мощностей «Станкофонд» представили Мантурову на «Иннопроме-2023». Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Нижегородский агрегатор промышленных мощностей «Станкофонд» представили вице-премьеру РФ Денису Мантурову на «Иннопроме-2023». Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отмечается, агрегатор позволяет оптимизировать загруженность оборудования на предприятиях, расширив тем самым возможности по выпуску продукции. Нижегородскую разработку положительно оценил Денис Мантуров и предложил распространить ее по всей России.

Также Глеб Никитин отметил, что накануне Нижегородская область была признана лучшей по господдержке промышленности в 2022 году по оценке Минпромторга РФ.

- Это результат системной совместной работы наших промышленников, правительства региона, инфраструктуры поддержки бизнеса, законодательных органов власти, - добавил губернатор Нижегородской области.