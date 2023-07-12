Более 70 деревьев упало в Нижнем Новгороде из-за непогоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 70 деревьев упало в Нижнем Новгороде из-за непогоды, которая держится в регионе уже несколько дней. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Упавшие деревья доставляют неудобства прохожим и транспорту. Часть уже убрали, остальные – в процессе, - подчеркнул глава города.

Параллельно продолжается откачка воды с улиц – коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия мощного ливня. Специалисты постоянно прочищают лотки и колодцы ливневой канализации – всего их в городе более 5 тысяч.

- В эти дни на многие городские службы пришлась повышенная нагрузка. Да, ещё не всё удалось решить, но работа в круглосуточном режиме для города и его жителей продолжается, - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, в субботу вечером на Нижний Новгород обрушились дожди, которые не прекращались до вечера понедельника. Менее чем за сутки в городе выпала месячная норма осадков.

КСТАТИ

По вопросу упавших деревьев, затопленных улиц и других городских проблем можно оставить заявку в администрации своего района, департаменте транспорта и дорожного хозяйства, на платформе «Лобачевский». (https://lbch.ru/?ysclid=ljygcgnw16550403658) Все обращения отрабатываются.