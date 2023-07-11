Центр греческой культуры возведут в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центр греческой культуры построят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил GiperNN со ссылкой на реестр выданных разрешений на сайте регионального минстроя.

Как отмечается, здание планируют возвести на улице Почаинской. Проект разработало «Архитектурное бюро №1», застройщиком выступит физическое лицо. Разрешение на строительство было выдано 6 июня.

Напомним, ранее стало известно, что компания GloraX получила 14,5 млрд рублей на застройку Черниговской набережной. В первую очередь будет построены две высотки, высота одной из них достигнет 100 метров. Также в рамках проекта реконструируют объект культурного наследия — здание Мельницы «Комплекса мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями».