Работы по замене 80 лифтов в многоквартирных домах Нижегородской области завершены. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

80 лифтов заменили в многоквартирных домах Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Как отмечается, работы по замене еще 300 лифтов продолжаются. В Нижнем Новгороде подрядчик устанавливает 282 лифта, в Дзержинске меняют 14 лифтов, в Кстове – пять. В третьем квартале года подрядчики приступят к замене лифтов в Московском, Автозаводском, Советском, Приокском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода.

- Замена лифтов ведётся в соответствии с утвержденным поквартальным графиком работ. В фонд поступают вопросы от жителей о сроках замены лифтов. После того как все работы завершены, качество установленного оборудования оценивает специальная комиссия, - отметил генеральный директор Фонда капремонта МКД Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Напомним, 15 мая в Нижегородском региональном собрании состоялось мероприятие, посвященное обеспечению безопасности лифтов в многоквартирных домах в Нижегородской области. В ходе заседания стало известно, что на ремонт и покупку лифтового оборудования в многоквартирных домах в 2023-2025 годах из бюджета будет выделено 3,6 млрд рублей. Свыше 900 лифтов заменят в Нижегородской области до конца 2023 года.