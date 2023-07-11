Движение на улице Сусловой в Нижнем Новгороде частично ограничат с 26 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение на улице Сусловой в Нижнем Новгороде ограничат с 26 июля. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

Как отмечается, ограничения будут касаться участка между домами №18А и №24 на улице Надежды Сусловой. Запрет вступит в силу с 08:00 26 июля и продлится до 23:59 2 августа.

Подобное ограничение связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Для водителей установят предупреждающие знаки.

Напомним, движение транспорта на площади Свободы временно приостановили с восьмого июля.