28 человек утонули с начала купального сезона в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 человек утонули в водоемах Нижегородской области с начала купального сезона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, среди погибших пять детей. Также отмечается, что пятеро жителей были спасены.

Специалисты МЧС напоминают о безопасности на воде. В частности, купаться лучше утром или вечером, когда нет опасного перегрева. Существенное значение имеет место для купания. На оборудованных пляжах безопаснее всего, так как там дежурят спасатели и медицинские работники. В незнакомых местах лучше не купаться и не нырять. Наиболее благоприятная погода для купания, температура +25 градусов и выше.