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НовостиПроисшествия11 июля 2023 13:59

17-летний мальчик утонул в реке Волга в Нижнем Новгороде

Его тело извлекла водолазная группа «ДобротворецЪ»
Елизавета КОПЫЛОВА
17-летний мальчик утонул в реке Волга в Нижнем Новгороде

17-летний мальчик утонул в реке Волга в Нижнем Новгороде

Фото: Иван МАКЕЕВ

17-летний нижегородец утонул в реке Волга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как сообщается, тело подростка искали четыре дня. 11 июля в 15:30 его обнаружила водолазная группа «ДобротворецЪ». Подробности произошедшего уточнятся.

Напомним, ранее стало известно, что 31-летний мужчина утонул на Пермяковском озере в Автозаводском районе 2 июля. Тело вытащили из воды только на следующий день – в 12:20 3 июля.