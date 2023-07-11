17-летний мальчик утонул в реке Волга в Нижнем Новгороде Фото: Иван МАКЕЕВ

17-летний нижегородец утонул в реке Волга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как сообщается, тело подростка искали четыре дня. 11 июля в 15:30 его обнаружила водолазная группа «ДобротворецЪ». Подробности произошедшего уточнятся.

Напомним, ранее стало известно, что 31-летний мужчина утонул на Пермяковском озере в Автозаводском районе 2 июля. Тело вытащили из воды только на следующий день – в 12:20 3 июля.