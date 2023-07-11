В первом полугодии АО «Транснефть–Верхняя Волга» выполнило 15 тысяч экологических анализов

На объектах АО «Транснефть–Верхняя Волга» выполнено 15 тысяч анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха. Таковы итоги работы предприятия в области эколого-аналитического контроля за январь-июнь 2023 года. В рамках экомониторинга компания только силами собственных эколого-аналитических лабораторий выполнила порядка 11 тысяч анализов.

Результаты исследований подтвердили, что производственные объекты функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Эколого-аналитические лаборатории предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

На постоянной основе выполняются биотехнические мероприятия, направленные на улучшение гнездовых условий и восстановление численности редких видов птиц. Компания содействует восстановлению популяции европейского зубра на территории заказника «Муромский». Ежегодно, в перерод с июня по сентябрь, по инициативе предприятия выполняется искусственное зарыбление акватории Чебоксарского водохранилища, а также реки Оки.

С начала года на выполнение мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды предприятие направило 20 млн руб.

Справочно:

Приоритетными направлениями природоохранной деятельности АО «Транснефть–Верхняя Волга» являются проведение эколого-аналитического контроля; контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования; производственный экологический контроль; разработка нормативной документации; контроль работоспособности природоохранного оборудования.