Федеральный девелопер GloraX стал спонсором нижегородского футбольного клуба. Фото: пресс-служба ФК «Пари НН»

Федеральный девелопер GloraX стал спонсором нижегородского футбольного клуба «Пари НН». Об этом сообщила пресс-служба ФК «Пари НН».

Как отмечается, федеральный девелопер станет спонсором футбольного клуба в сезоне 2023/2024. Соответствующий контракт уже заключен. Для компании GloraX контракт с футбольным клубом – это часть социальной миссии бренда, а также возможность помочь развитию российского спорта. У футбольного клуба теперь проверенный и надежный партнер.

- Мы рады вновь приветствовать столь серьезную компанию с крупными проектами, направленными на развитие инфраструктуры Нижнего Новгорода. Сотрудничество GloraX и нашего футбольного клуба в его первый сезон в элите российского футбола было очень плодотворным и, безусловно, помогло нам закрепиться в РПЛ в сезоне-2021/2022, - поделился генеральный директор ФК «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов.

По условиям партнерства логотип компании будет на форме игроков, а также на различных рекламных баннерах и других рекламных носителях на стадионе Нижнего Новгорода. Для владельцев абонемента футбольного клуба проведут розыгрыш, один из призов будет автомобиль. Также владельцы абонементов получат скидку в размере 1% на покупку квартир в проектах девелопера.

- Футбол – это увлекательный вид спорта, у которого есть все шансы стать еще более популярным и выйти на новый уровень в нашей стране. Именно бизнес может способствовать такому развитию. В футболе переплетаются ценности, которые находят отклик в сердцах каждого – сила воли, товарищество, преданность любимому делу, активная жизненная позиция, - отметил Дмитрий Кашинский, операционный директор GloraX.