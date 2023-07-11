ВТБ в Нижегородской области в первом полугодии увеличил объём выдач ипотеки более чем в 1,5 раза

За первое полугодие 2023 года ВТБ предоставил жителям Нижегородской области около 1,6 тысяч жилищных кредитов на сумму свыше 6,5 млрд рублей. Это более чем в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом порядка трети объёма ипотечных выдач в регионе приходится на льготные кредиты по программам господдержки.

За январь-июнь в рамках госпрограмм жители Нижегородской области оформили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 2,3 млрд рублей. Почти 60% объёма льготных займов предоставлено по программе «Семейной ипотеки» (1,3 млрд рублей) и около трети (734 млн рублей) – по «Ипотеке с господдержкой-2020».

Июнь стал рекордным в первом полугодии по выдачам ипотеки. Банк предоставил нижегородцам в первый месяц лета почти 400 займов на покупку жилья на сумму около 1,6 млрд рублей, что на 16% превысило объём продаж мая. Размер среднего чека ипотечного кредита по итогам июня в регионе сохранился на уровне начала года и составил 4 млн рублей.

«Динамика наших ипотечных продаж в январе-июне свидетельствует о восстановлении рынка. Интерес заемщиков смещается в сторону вторичной недвижимости: в первом полугодии доля продаж банка в этом сегменте в регионе составила 65%. В то же время у нижегородцев остается востребованным приобретение нового жилья с помощью программ господдержки. Самой популярной является «Семейная ипотека», на которую в первом полугодии приходится 60% объёма продаж всех льготных кредитов. Рассчитываем, что в текущем году одной из точек роста жилищного кредитования станет ипотека на ИЖС, которую банк активно развивает, предлагая различные программы и специальные условия», – прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

В Приволжском федеральном округе за июнь клиенты ВТБ оформили 4,6 тысяч жилищных займов на общую сумму более 17,1 млрд рублей. Всего за шесть месяцев почти 20 тысяч жителей ПФО смогли улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки ВТБ, объём выданных кредитов превысил 73,8 млрд рублей.

В целом по России в июне банк провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в ВТБ оформили более 106 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на 27% превысив результат за январь-июнь 2022 года.