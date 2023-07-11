Концерт рэпера Big Baby Tape отменили в Нижнем Новгороде. Фото: группа «Milo Concert Hall» во «ВКонтакте»

Концерт рэп-исполнителя Big Baby Tape отменили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Как отмечается, концерт был отменен после того, как на него пожаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Причиной жалобы стала пропаганда наркотиков.

Концерт артиста должен был состояться еще 11 июня, однако его перенесли на 19 июля. Выступление проходило бы в Milo Concert Hall. Жителям, которые купили билеты, вернут деньги.

Напомним, ранее стало известно, что концерт российской певицы Алены Швец в Нижнем Новгороде отменили за два часа до начала.