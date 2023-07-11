Восемь новых госуслуг предоставляют МФЦ Нижегородской области с начала 2023 года. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Восемь новых госуслуг стали оказывать в МФЦ Нижегородской области с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, в первой половине года нижегородцам на базе МФЦ было оказано 1,3 млн госуслуг. Среди них самыми популярными стали регистрация прав на недвижимое имущество, выписки из ЕРГН, выдача паспортов граждан РФ, регистрационный учет граждан РФ, услуги с учетной записью на Едином портале госуслуг.

- Мы ежедневно получаем «обратную связь» от жителей по качеству оказания услуг в МФЦ. По их просьбам в нескольких районах области изменили расположение наших отделений, переместив их в более доступные места. Так, после смены адреса в мае 2023 года сотрудники Ковернинского отделения многофункционального центра уже помогли гражданам в оформлении более тысячи заявлений, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

С января 2023 года в МФЦ Нижегородской области принимают документы для восьми новых госуслуг.

- Большинство новых услуг предоставляет Федеральная налоговая служба. Через МФЦ, в частности, можно запросить справки о сальдо единого налогового счета, о принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа. МФЦ также принимает документ о согласии налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии задолженности, - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Кроме того, в МФЦ принимают заявления об установлении секретного кода для идентификации граждан, а также о предоставлении ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка. Также в МФЦ помогут оформить отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных для проведения идентификации.