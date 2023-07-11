Евгений Люлин: «Иннопром уже давно стал важной выставочной площадкой на мировой арене и сохранил этот статус, невзирая на санкции»

10 июля в Екатеринбурге председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, а также заместитель председателя Дмитрий Краснов и председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков приняли участие в открытии 13-ой Международной промышленной выставки «Иннопром-2023».

«Иннопром на мировой арене уже давно стал важной выставочной площадкой, позволяющей демонстрировать свои достижения и промышленные новации. Несмотря на санкции, мероприятие продолжает сохранять международный статус – своими разработками делятся представители китайских, арабских и азиатских стран. Меня особенно порадовали российские и, конечно же, нижегородские предприятия, представившие передовые технологии в сфере химической промышленности, машиностроения, оптике, электронике и в 3Д - производстве», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«На этой площадке во всей красе представлены результаты грамотной политики по импортозамещению и национального проекта «Производительность труда». Очевидно, развитие отечественной промышленности даёт свои плоды, идёт процесс активного заполнения производственных ниш, наблюдается заметный рост объёмов производства», - добавил Евгений Люлин.