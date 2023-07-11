Игорь Норенков: «Иннопром – идеальная площадка для коммуникаций и презентации конкурентного преимущества»

11 июля в Екатеринбурге в работе 13-ой Международной промышленной выставки «Иннопром-2023» принял участие председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного Собрания Нижегородской области Игорь Норенков.

«Пообщавшись с коллегами, мы наблюдаем большой интерес к нижегородским разработкам. Люди готовы становиться нашими бизнес-партнёрами, видя явное конкурентное преимущество нашего региона. «Иннопром» уже давно является идеальной площадкой для коммуникаций и презентации такого преимущества. А значит, мы, как представители законодательное власти, должны его поддерживать и наращивать», - подчеркнул Игорь Норенков.

«Весь последний год мы были сконцентрированы на поддержке приоритетных отраслей, были вынуждены оперативно реагировать на внешние и внутренние вызовы нашей экономике. И, судя по свежим опубликованным рейтингам, Нижегородская область смогла достигнуть действительно впечатляющих показателей, добившись твёрдых позиций в поддержке промышленной политики во многом благодаря налаженной коммуникации между предприятиями. Она выражалась не только в обмене опытом и грамотной командной работе, но и, в том числе, в поставках необходимого оборудования», - добавил парламентарий.