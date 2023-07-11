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НовостиПроисшествия11 июля 2023 8:59

Очаг бешенства выявили в Кстовском районе

Специалисты обнаружили бешенную лису
Елизавета КОПЫЛОВА
Очаг бешенства выявили в Кстовском районе

Очаг бешенства выявили в Кстовском районе

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Очаг бешенства выявили в деревне Ветчак Кстовского района. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

Как отмечается, 7 июля в ходе лабораторных исследований мозга у лисы, было обнаружено бешенство. В настоящее время специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на купирование очага инфекции.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл рекомендуют в связи со сложившиеся обстановкой, связанной с бешенством, провести профилактическую вакцинацию домашних животных. Напомним, с начала года было выявлено 49 случаев заражения бешенством, среди них 26 животных.

На новогодних праздниках в Нижегородской области был зафиксирован первый в 2023 году случай заболевания животного бешенством. Этим опасным заболеванием оказалась заражена домашняя собака в Сергаче.