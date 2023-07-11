Проблемы преподавания физики в школе обсудили в Нижнем Новгороде

Современные представления о физико-математических науках и наболевшие “школьные” темы обсудили на профильном семинаре более 100 ученых, преподавателей высшей школы и учителей физики, математики и астрономии из Нижегородской области. Организатором мероприятия стал Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН. В нем приняли участие представители ведущих нижегородских вузов, в том числе - Мининский университет, а также Ассоциация учителей физики и астрономии Нижегородской области.

Также на семинаре, который проводится уже в 13 раз, обсуждались вопросы подготовки к ЕГЭ, работы с талантливыми детьми и новый федеральный образовательный стандарт.

Как подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, технологический суверенитет страны напрямую зависит от уровня подготовки учителей, на которых лежит задача по вовлечению в изучение естественннаучных дисциплин детей, поэтому в вузе был создан новый физико-технологический факультет.

“Мы стремимся решить острую потребность в учителях физики и математики как в школах, так и в высших учебных заведениях. Буквально в прошлом году мы открыли физико-технологический факультет, перестроили программу подготовки будущих физиков и математиков, провели курсы повышения квалификации для действующих учителей. Ведем работу по ранней профориентации - курируем уже более 60 инженерных классов, с которыми активно взаимодействуем в том числе на площадке нашего Технопарка. И, конечно же, мы поддерживаем исследования наших ученых”, - поделился ректор Виктор Сдобняков.

Большое внимание в программе семинара уделяется лекциям экспертов, которые занимаются проверкой экзаменационных работ, составлением ФГОСов, программ для работы с талантливыми детьми. В этом году полезными были анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по физике, который представили А.А. Смирнов (лицей 40) и А.А. Овсянникова (лицей 87), и лекции по методике преподавания и реализации физических экспериментов, проведенные О.В. Лебедевой, доцентом ННГУ и зав. кафедрой НГПУ, и И.Ю. Зворыкиным, зав. лабораторией ННГУ. Также все дни проходили секции по обмену опытом, на которых учителя в формате коротких сообщений рассказывали об успешных примерах из своей педагогической практики.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина