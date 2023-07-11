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НовостиОбщество11 июля 2023 8:31

МТС усилила сеть на главной гастрономической улице Нижнего Новгорода

Работать «на опережение» МТС помогают цифровые сервисы экосистемы
МТС усилила сеть на главной гастрономической улице Нижнего Новгорода

МТС усилила сеть на главной гастрономической улице Нижнего Новгорода

Компания МТС c помощью анализа обезличенных «больших данных» выявила места наибольшего скопления нижегородцев на летних выходных и усилила сеть там, где наблюдается максимальный абонентский трафик. Ощутить увеличение скорости передачи данных нижегородцы и гости города могут, прогуливаясь по улице Рождественской, Нижне-Волжской набережной, а также территории у Речного вокзала.

Проведенные на базовой станции работы по модернизации и секторизации позволили повысить пропускную способность и емкость сети LTE. Таким образом, средняя скорость передачи данных в популярных туристических локациях увеличилась на 25% при стабильно высоких нагрузках на сеть.

Работать «на опережение» МТС помогают цифровые сервисы экосистемы, в частности, аналитика Big Data, которая с помощью обезличенных больших данных анализирует технические параметры нагрузки на сеть, потребности и поведение абонентов, места их концентрации, данные о градостроительных планах, развитии транспортной и социальной инфраструктуры и многие другие показатели.

«Второй год подряд в Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Гастрономическая Рождественская», в рамках которого каждую субботу главная «ресторанная улица» города становится полностью пешеходной, привлекая толпы туристов. Поэтому мы уделяем особое внимание подготовке инфраструктуры к повышенным нагрузкам, чтобы жители и гости Нижнего Новгорода даже в пиковые часы могли комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами МТС - делиться впечатлениями с близкими в сети, слушать музыку, смотреть кино и сериалы или читать книги онлайн», - рассказал директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Отметим, что с начала года МТС увеличила покрытие сети LTE в следующих локациях Нижнего Новгорода: ул. Мончегорская, ул. Хальзовская, ул. Старая Канава, ул. Землячки, ул. Семашко, ул. Монастырка, пер. Моторный, ул. Совнаркомовская, ул. Гордеевская, Нижне-Волжская набережная.

Фото: Пресс-служба МТС