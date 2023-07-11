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НовостиОбщество11 июля 2023 7:32

Парковку ограничат на улице Родионова в Нижнем Новгороде с 31 июля

Около больницы им.Семашко ограничат остановку и стоянку транспортных средств
Елизавета КОПЫЛОВА
Парковку ограничат на улице Родионова в Нижнем Новгороде с 31 июля. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Парковку ограничат на улице Родионова в Нижнем Новгороде с 31 июля. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Движение на парковке ограничат на улице Родионова рядом с домом №190 с 31 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается, рядом с больницей им.Семашко ограничат остановку и стоянку транспортных средств. Такие изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного автомобильного движения. Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на данном участке.

Напомним, в связи со строительством новой станции метро «Площадь Свободы» в Нижнем Новгороде и выносом большого количества инженерных коммуникаций, с 00:01 8 июля будет прекращено движение транспорта на некоторых улицах.