Спортивно-семейный фестиваль «Огонь и Вода» прошел в Нижнем Новгороде

Крупнейшие коммунальные предприятия города - АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» провели совместный спортивно-семейный фестиваль «Огонь и Вода» для сотрудников и их семей, пригласив на праздник нижегородцев и гостей города. Мероприятие прошло в День семьи, любви и верности на пляже Гребного канала.

Илья Вячеславович Халтурин, генеральный директор АО «Теплоэнерго» - управляющей организации АО «Нижегородский водоканал», приветствуя участников и гостей, выразил уверенность, что фестиваль поможет сотрудникам компаний в установлении тесных контактов для решения совместных задач.

«У нас большие производственные задачи, и, безусловно, нужны подобного рода мероприятия, которые позволяют сплотиться коллективам обеих компаний. Это отличный способ находить общее - общие интересные решения и идеи. Спорт и семья объединяют всех. И конечно, в таком тесном общении мы зарядимся еще большей энергией, которая позволит нам решать самые смелые задачи и на производстве», - подчеркнул Илья Халтурин.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что название фестиваля «Огонь и вода» очень символично, так как профессиональная деятельность коллективов «Теплоэнерго» и «Водоканала» связана с эксплуатацией свойств этих стихий.

Мероприятие прошло в День семьи, любви и верности на пляже Гребного канала

«Каждый день работы сотрудников большой корпоративной семьи направлен на создание комфорта и уюта в тысячах домов нашего мегаполиса. Коллектив предприятий делает очень важное для всех нижегородцев дело. Семья – это основа всего, любого коллектива, социума, поэтому целиком и полностью поддерживаю идею руководства компаний провести такой фестиваль. Надеюсь, что он станет традиционным и будет открыт для всех нижегородцев», – сказал Олег Лавричев.

Основными целями фестиваля организаторы поставили популяризацию здорового образа жизни и активного отдыха, а также усиление корпоративного духа.

Мероприятие длилось целый день и включало в себя разнообразные спортивные активности – от пляжного волейбола и бадминтона до силового экстрима, а также интересные розыгрыши с призами, музыку и танцы. Для юных гостей фестиваля были подготовлены танцевальные и спортивные эстафеты, квесты, мастер-классы и пенная дискотека. В рамках фестиваля также состоялся концерт, подготовленный сотрудниками предприятий и их детьми.

Для юных гостей фестиваля были подготовлены танцевальные и спортивные эстафеты, квесты, мастер-классы и пенная дискотека

Напомним, АО «Теплоэнерго» стало управляющей компанией для АО «Нижегородский водоканал». Договор о создании на базе АО «Теплоэнерго» единоличного исполнительного органа для управления производственными процессами АО «Нижегородский водоканал» заключен 25 апреля 2023 года сроком на три года.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»