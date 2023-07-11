Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины во время пожара на Бекетова

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины на пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Бекетова в ночь на 11 июля. Горел чердак и квартира на 2 этаже. В результате 34-летняя женщина скончалась. Кроме того, в больницы доставлены пятеро детей в возрасте от 2 до 17 лет, а также 57-летний мужчина. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

- В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе ведомства.

По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 80 квадратных метров, потушить его удалось через 2 часа. На месте происшествия работали пожарные подразделения, бригады центра медицины катастроф и бригады скорой медицинской помощи.