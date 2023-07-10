УФСБ пресекло канал нелегальной миграции в Нижегородской области.
Фото: УФСБ России по Нижегородской области
Сотрудники Нижегородского УФСБ пресекли межрегиональный канал незаконной миграции, который организовала преступная группировка. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.
С 1 января 2021 года по 5 марта 2022 года участники преступной группы подготавливали и направляли документы с фальшивыми данными о целях въезда иностранных граждан и обязательствах приглашающей стороны в Нижегородское управление по вопросам миграции МВД. Так, мигранты на законных основаниях въезжали, проживали и работали на территории России в течение трех лет.
Следователи УФСБ по Нижегородской области в отношении трех лидеров преступной группы завели уголовное дело по факту «Организации незаконной миграции». Сейчас расследование продолжается для установления всех эпизодов и обстоятельств преступлений.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!