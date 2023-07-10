Потолочную плитку разобрали в одном из детсадов Советского района из-за ливня

Детский сад № 276 (бывший № 220). Фото: Яндекс.Карты

Потолочную плитку, которая намокла из-за ливня, разобрали в детском саду №276 Советского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– Сегодня мне написала мама воспитанника детского сада № 276 (бывший № 220). Явно переживающая, она рассказала, что в садике из-за ливня «обрушился потолок в старшей группе», – пишет мэр города.

Как оказалось после, обрушения потолка не было. Плитку разобрал персонал.

На данный момент в причинах протечки потолка разбирается департамент образования. Будет дана оценка ущербу и составлена смета на ремонт кровли. Детей пока переведут в другие садики района.

Напомним, за прошедшие сутки в Нижнем Новгороде уже выпала месячная норма осадков, что стало новым погодным рекордом.

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