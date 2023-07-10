Воду с улиц Нижнего Новгорода не прекращают откачивать. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Работы по откачке воды будут продолжать, пока на улицах Нижнего Новгорода не будет сухо. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

– Прекратившийся днём дождь дал дорожникам время на передышку и возможность полностью откачать воду с тех участков, на которых ещё утром было много воды, – пишет мэр Нижнего Новгорода.

Воду откачали на улицах Коминтерна, Черниговской, Старых Производственников, Веденяпина, с проезда на улице Богдановича, а также на проспектах Молодежном, Октября, Ильича и на пересечении проспекта Октября с улицей Комсомольской.

По словам Юрия Шалабаева, если на Нижний Новгород снова не обрушится ливень, ситуация на дорогах в час-пик может стать привычной для вечера.

Напомним, в Нижнем Новгороде продолжается ликвидация последствий сильного ливня, который обрушился на город в субботу вечером, продолжался все воскресенье и половину понедельника. Стихия побила рекорд 94-летней давности: менее чем за сутки выпала месячная норма осадков и даже больше. Дороги превратились в самые настоящие реки, тротуары также ушли под воду.

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