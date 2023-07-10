Движение четырех троллейбусов возобновили в Нижнем Новгороде после ливня. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

После ливня в Нижнем Новгороде возобновили движение сразу четырех троллейбусов. Об этом сообщает центр развития транспортных систем Нижегородской области

- «Нижегородэлектротранс» возобновляет движение троллейбусов №4 и №14, - говлрится в сообщении. – Также восстановлено движение троллейбусов №10 и №25 . При этом троллейбусы №2, 11, 12 и 22 по-прежнему не могут выйти на маршруты из-за скопления воды на участках проспекта Ленина. Привлечены городские службы для оперативной откачки воды с целью скорейшего восстановления движения.

Напомним, за прошедшие сутки в Нижнем Новгороде уже выпала месячная норма осадков, что стало новым погодным рекордом.

- Вчерашний ливень побил очередные погодные рекорды. Традиционная месячная норма по верхней части города – 74,4 мм, накануне выпало 78 мм, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - В нижней части города норма – 75,9 мм, а выпало уже 113 мм. Это серьезный объем воды. Синоптики говорят, что последний раз такой уровень осадков фиксировали в 1929 году.