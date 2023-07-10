Кинопоказы фестиваля «Горький Fest» отменили на открытых площадках Нижнего Новгорода. Фото: сообщество «Кинофестиваль Горький Fest» во ВКонтакте

Показы кино в рамках фестиваля «Горький Fest» отменили на открытых площадках Нижнего Новгорода 10 июля. Об этом организаторы сообщают в группе фестиваля во ВКонтакте.

Причиной отмены кинопоказов в «Летнем кинотеатре» и на верхней площадке Губернаторского сада в Нижегородском кремле стали погодные условия.

Но фильмы сегодня можно посмотреть в Центре культуры «Рекорд». Так, «Жених с того света» покажут в 15.00, «12 стульев» – в 17.00, «Непосредственно Каха» – в 20.00.

Напомним, в Нижнем Новгороде сильнейшие ливни вызвали на улицах настоящий потоп. За прошедшие сутки в городе уже выпала месячная норма осадков, что стало новым погодным рекордом.

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