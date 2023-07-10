Волонтеры АО «Транснефть-Верхняя Волга» получили благодарность за помощь онкобольным детям

Благодарность фонда «Нижегородский онкологический научный центр» (НОНЦ) получили волонтеры совета молодых специалистов АО «Транснефть-Верхняя Волга». Они помогли организовать и провести праздник «День семьи» для маленьких подопечных этой организации, которые проходят длительное лечение в Нижегородской детской областной больнице.

Работники АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели во дворе корпуса №4 больницы мастер-классы по росписи на ткани, плетению из нитей и созданию картин для нескольких десятков пациентов в возрасте от 5 до 13 лет. Дети получили в подарок от волонтеров тематические раскраски, иллюстрации которых рассказывают об особенностях отрасли, экологических и социальных проектах нефтепроводной компании.

«Позитивные эмоции и праздничное настроение – лучшее подспорье в лечении. Мы подготовили мастер-классы так, чтобы у ребят остались самые яркие впечатления», - отметил председатель совета молодых специалистов АО «Транснефть-Верхняя Волга» Андрей Цеханский.

«Фонд – это мостик между нуждающимися в помощи и теми, кто хочет помочь. Такие яркие праздники, как «День семьи» с мастер-классами от волонтеров, помогают окунуться в позитивные эмоции», - сказала заместитель исполнительного директора НОНЦ Ирина Жирнова.

Организация волонтерских акций в поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, уже стала традицией для АО «Транснефть-Верхняя Волга». Сотрудники компании не первый год помогают пациентам и врачам Нижегородской детской областной клинической больницы, а также подопечным социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Волонтеры устраивают мастер-классы, организуют праздничные акции и помогают благоустраивать территории детских учреждений.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»