Нижегородская область стала лучшей по господдержке промышленности среди регионов России

Нижегородская область заняла первое место в номинации «Нормативно-правовая база региона, региональные меры господдержки и институты развития».
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по эффективности реализации промышленной политики в России. Регион занял первое место в номинации «Нормативно-правовая база региона, региональные меры господдержки и институты развития». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
– Это очень важный рейтинг, который фактически показывает, насколько регион и его промышленная политика активна, насколько эффективно действуют меры поддержки и, что очень важно, насколько промышленники удовлетворены их качеством. Считаю, что мы продемонстрировали хороший результат, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, который получил награду.
Промышленная политика в Нижегородской области реализуется по направлениям финансовой и системной поддержки. При первой используются федеральные и региональные фонды, а при второй предпринимательство поддерживают при импортозамещении, выходе на экспорт, создании промышленных технопарков и другим направлениям.
Напомним, 31 нижегородская компания представила свою продукцию на выставке «Иннопром-2023».
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