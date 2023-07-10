31 нижегородская компания представлена на выставке «Иннопром-2023». ФОТО: Александр Воложанин

31 нижегородская компания представила свою продукцию на выставке «Иннопром-2023», которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 14 июля. По данным организаторов форума, нижегородская делегация стала самой многочисленной.

- В этом году на «Иннопроме» 27 нижегородских организаций представляют около 60 продуктов на коллективном стенде региона. Еще четыре компании организовали собственные экспозиции, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Большая часть экспонатов – это инновационные решения из различных областей.

Стоит отметить, что нижегородский стенд оформлен в стиле Машинного отдела Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Тогда там тоже были представлены самые передовые разработки. Помимо делегаций из российских регионов, участниками выставки стали компании из Китая и Беларуси.

- Наши производители и научные организации в этом году представили новые подходы к решению задач в области импортозамещения, а также новые технологии и оборудование, - рассказал возглавивший делегацию заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.