Резкое похолодание до +12 и затяжные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

В Нижнем Новгороде и Нижегородской области 11 июля ожидается резкое похолодание. В дневные часы столбики термометров опустятся до +12 градусов.

- Днем 11 июля в Нижнем Новгороде похолодает до +12…+13 градусов, - обещают синоптики. – Такая погода в городе продержится до выходных. Все это будет сопровождаться затяжными дождями.

Лишь немногим теплее станет только в пятницу, 14 июля. Тогда столбики термометров поднимутся до +20 градусов. А в субботу должны прекратиться и ливни.

Напомним, ранее мы писали, что на Нижегородскую область и Нижний Новгород обрушился настоящий тропический ливень. К такому выводу пришел ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

- Погоды стоят предсказанные - столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный, - рассказал синоптик на своей странице в социальной сети. - В Нижнем Новгороде установлен суточный рекорд осадков для всех месяцев за всю метеоисторию - выпало 78 мм. Прежний рекорд был в 2017 году - 74 мм.