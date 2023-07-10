Несколько больниц подтопило в Нижнем Новгороде из-за ливня. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Из-за продолжающегося ливня в Нижнем Новгороде и Нижегородской области затапливает не только улицы, но и здания. Под ударом оказались даже больницы.

- Есть незначительные подтопления в медицинских учреждениях Нижнего Новгорода (ГКБ 28, 29, 30, 35, 39) и в районах (Бор, Кстово, Павлово, Вознесенское, Ковернино, Богородск). Медицинская помощь организована в штатном режиме, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - До устранения последствий протечки в ГКБ 35 временно приостанавливаем госпитализацию в хирургическое отделение.

По словам министра, в Арзамасе дерево упало на проводку кислорода в районной больнице. К счастью, подача кислорода не прекращалась. Последствия этого удалось быстро устранить.

Также из-за непогоды вышли из строя шесть машин скорой помощи. Их удалось быстро заменить автомобилями из резервного автопарка.