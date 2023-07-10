В Дзержинске за воскресенье выпало 100 мм осадков в виде дождя

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», к 6 утра понедельника в Дзержинске выпало 100 мм осадков при месячной норме июля 73,4 мм. Городской транспорт выходит на маршруты по обычному расписанию, аварий на инженерных сетях не зарегистрировано. На проблемных участках городских улиц воду круглосуточно откачивают спецбригады МБУ «Город».

«Затяжной дождь не стал неожиданностью для городских коммунальных служб. Расчищенные заранее колодцы ливневой канализации быстро отводят воду, поэтому обширных подтоплений по городу удалось избежать, – отметил заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов. – Благодарю бригады, работавшие в выходной в ночное время, чтобы к утру рабочего дня значительно сократить объем воды в местах, где отсутствуют ливневые колодцы. По случаям протечки ремонтируемых крыш отрабатывают аварийные службы, управляющие компании и подрядная организация, выполняющая работы».

С утра 10 июля бригады с ассенизационными машинами совершили более 50 рейсов, откачав более 550 кубометров воды с таких участков городских улиц, как Советская, перекрестки улиц Матросова и Революции, Октябрьской и Клюквина, около дома № 117 по проспекту Ленина. Работа продолжится вплоть до окончания непогоды и ликвидации ее последствий.

По вопросам подтоплений подъездов и проливам крыш в многоквартирных домах жителям необходимо оперативно обращаться напрямую в свою управляющую компанию для принятия мер.

Напомним, МБУ «Город» уже составлена проектно-сметная документация на общую сумму 22 миллиона рублей на ремонт и строительство ливневой канализации. Ремонт позволит избежать скоплений воды в наиболее проблемных местах – например, у дома № 117 по проспекту Ленина и по улице Советской.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска