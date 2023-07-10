Воду с дорог Нижнего Новгорода откачивают круглосуточно. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия сильного ливня, который идет в городе уже вторые сутки. Спецмашины откачивают воду с улиц в круглосуточном режиме, на улицы выведена вся техника, сообщает пресс-служба мэрии.

- Дорожные рабочие в непрерывном режиме расчищают дождеприемные колодцы, которые забиваются листвой и грунтом. В традиционных местах подтопления, там, где были проведены работы по ремонту ливневки - Ковалиха, Алексеевская, Черный пруд, вода уходит быстро. Есть и появившиеся вновь участки на Московском шоссе, площади Комсомольской, Бекетова, там сейчас проводим работы, - заявил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, дождь в Нижем Новгороде начался вечером в субботу и не прекращается до сих пор. За это время дороги превратились в реки, посреди которых застревают машины и автобусы. Электротранспорт утром 10 июля также работает с перебоями.