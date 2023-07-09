В Нижегородской области развернуты мобильные пункты работы с потребителями электроэнергии

В Арзамасском и Павловском районах Нижегородской области силами филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» развернуты мобильные пункты работы с потребителями электроэнергии.

В данных пунктах потребители могут получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения, а также оставить обращение по другим вопросам Компании

Мобильные пункты расположены по адресу:

Арзамасский район,р.п. Выездное, ул. Пушкина, Площадь Куликова, а в Павловском р-не - в г.Павлово, ул. Трудовая, 40.

Все вопросы и заявки в оперативном порядке обрабатываются специалистами филиала «Нижновэнерго». Пункты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. «Нижновэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).