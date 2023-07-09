Нижегородка лишилась 55 тысяч рублей, пытаясь приобрести попугая. Фото: Андрей АБРАМОВ

49-летняя нижегородка лишилась 55 тысяч рублей, пытаясь приобрести попугая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

– В дежурную часть отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 49-летняя жительница города. Она сообщила, что на интернет-площадке бесплатных объявлений нашла объявление о продаже попугая и связалась с продавцом, обсудив условия покупки и доставки, – отмечают в ведомстве.

Владелец попугая попросил женщину перевести предоплату и отправил ее в мессенджере ссылку. Нижегородка по ней перешла, указала данные своей банковской карты и ввела код из смс. После этого с ее счета списались 55 тысяч рублей. А владелец птицы перестал выходить на связь.

Следователи районного ОВД после обращения нижегородки завели уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полицейские рекомендуют гражданам при покупке в Интернете подробно изучать информацию о продавце и внимательно относиться к онлайн сделкам.

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