Бабушка ушла в лес и пропала в Нижегородской области

88-летняя Лидия Перова. Фото: «ПСО Волонтер – Ковернино» во ВКонтакте

88-летняя Лидия Перова ушла в лес 8 июля и не вернулась. Пожилую женщину ищут в Нижегородской области. Об этом сообщается в группе «ПСО Волонтер – Ковернино» во ВКонтакте.

Бабушка ушла в лес из починка Семёнов Ковернинского района.

Ее приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы. Один глаз женщины не видит.

Лидия Перова была одета в серую клетчатую кофту, черное трико и зеленое платье с рисунком цветов.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер» 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска: +7 908 746-67-53 Надежда (Дежа), – пишут в сообщении волонтеры.

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