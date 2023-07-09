Бабушка ушла в лес и пропала в Нижегородской области

88-летняя Лидия Перова. Фото: «ПСО Волонтер – Ковернино» во ВКонтакте
88-летняя Лидия Перова ушла в лес 8 июля и не вернулась. Пожилую женщину ищут в Нижегородской области. Об этом сообщается в группе «ПСО Волонтер – Ковернино» во ВКонтакте.
Бабушка ушла в лес из починка Семёнов Ковернинского района.
Ее приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы. Один глаз женщины не видит.
Лидия Перова была одета в серую клетчатую кофту, черное трико и зеленое платье с рисунком цветов.
– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер» 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска: +7 908 746-67-53 Надежда (Дежа), – пишут в сообщении волонтеры.
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