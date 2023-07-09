Нижегородка стала мамой в возрасте 50-лет после нескольких операций, ЭКО и ковида

Нижегородка стала мамой в возрасте 50-лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородка стала мамой в возрасте 50 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Женщина прошла через длительное первичное бесплодие, гипертонию, несколько операций по линии гинекологии, четыре попытки ЭКО. Кроме того, нижегородка в начале беременности в тяжелой форме перенесла ковид. Несмотря на все это, вчера она родила мальчика.

– Те, кто сильно хочет, обязательно добьется своего. Как и наша героиня, супермама, благодаря которой веришь не в чудеса, а в золотые руки и знания наших нижегородских медиков, – отмечает Давид Мелик-Гусейнов.

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