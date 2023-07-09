Показы фильмов фестиваля «Горький Fest» отменили в Губернаторском саду. Фото: Мария СОРОКИНА

Показы фильмов фестиваля «Горький Fest» отменили 9 июля на верхней площадке Губернаторского сада в Нижегородском кремле. Об этом сообщают организаторы в группе фестиваля во ВКонтакте.

Однако в «Летнем кинотеатре» показы состоятся, несмотря на плохую погоду. Организаторы мероприятия советуют брать с собой дождевики, зонты и отличное настроение.

Сегодня посмотреть кино нижегородцы и гости города смогут также на дополнительных площадках фестиваля. Так, в кинотеатре «Love Cinema» на улице Белинского, 124, в 16:00 состоится показ фильма «Я худею». А в 18.40 фильм «Не может быть!» покажут в кинотеатре «Зарница» на проспекте Гагарина,114.

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