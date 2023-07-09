Ярмарочную мечеть восстановят в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл Мартынов

Ярмарочную мечеть возродят в Нижнем Новгороде. 9 июля заложили первый камень. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

с 1817 по 1930 год Ярмарочная мечеть располагалась на территории Нижегородской ярмарки. Но одна из самых первых каменных мечетей в России была разрушена до основания в советское время.

– Сегодня знаменательный день – мы закладываем камень под строительство Нижегородской Ярмарочной мечети. Возрождение Нижегородской мечети является одним из символов укрепляющегося партнерства России со странами исламского мира, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Мечеть, согласно проекту, будет построена в течении примерно четырех лет. А профинансируют это спонсоры.

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